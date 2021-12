Stand Freitag gibt es in der Südwestpfalz 72 neue Coronafälle im Vergleich zum Vortag. Davon kommen 25 aus Zweibrücken, drei aus der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben und vier aus der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land. Auch Einrichtungen sind wieder betroffen: Je ein Schulkind der Grundschule Wallhalben, der Mannlich-Realschule Plus in Zweibrücken, des Hofenfels-Gymnasiums in Zweibrücken und der IGS Waldfischbach-Burgalben sowie ein Kind der Kindertagesstätte St. Elisabeth in Waldfischbach-Burgalben wurden positiv getestet, so das Gesundheitsamt.