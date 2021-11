Stand Dienstag gibt es in der Südwestpfalz 69 weitere Corona-Fälle gegenüber dem Vortag. Außerdem gibt es eine weitere Corona-Tote: eine Frau im Alter zwischen 85 und 90 Jahren aus der Verbandsgemeinde Rodalben. Sie war Bewohnerin einer Einrichtung und nicht geimpft. Das Gesundheitsamt korrigiert drei Fälle, die doppelt oder mit falscher Adresse gemeldet wurden. Dies betrifft je einen Fall am Samstag und am Montag in Zweibrücken sowie einen Fall am Montag in Pirmasens. Nach einem ersten Fall wurde eine weitere Schülerin derselben Klasse an der IGS Thaleischweiler positiv getestet. Für die direkten Sitznachbarn gilt eine zehntägige Quarantäne, die ab dem fünften Tag mit einem negativen PCR-Test beendet werden kann. Von den 69 neuen Fällen kommen zwölf aus Zweibrücken, sechs aus der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben und sechs aus der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land.