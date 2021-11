Das Gesundheitsamt meldet für die Südwestpfalz 60 neue Covid-19-Fälle, die innerhalb eines Tages bis Freitag, 11 Uhr, gemeldet wurden. Laut Landesuntersuchungsamt (Lua) gilt weiterhin die Warnstufe 1 für den Landkreis Südwestpfalz sowie die Städte Pirmasens und Zweibrücken. Maßgeblich für das Erreichen der Warnstufe sind drei Leitindikatoren. Der Inzidenzwert, der in Zweibrücken bei 106 liegt, im Landkreis bei 127 und in Pirmasens bei 144. Die Hospitalisierungsinzidenz erreicht in der Westpfalz den Wert 2,9, und die Intensivbettenauslastung in Rheinland-Pfalz den Wert 5,31. Von den neuen Fällen waren vier Personen aus Pirmasens, drei aus Zweibrücken sowie eine Person aus der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben als Kontaktpersonen in häuslicher Quarantäne. Nach den bisherigen Ermittlungen des Gesundheitsamts sind verschiedene Einrichtungen betroffen, unter anderem ein Schüler der Grundschule Contwig und Seniorenheime in Rodalben und Pirmasens. Die jeweiligen Wohnbereiche werden für Besucher geschlossen. Aktuell sind in der Südwestpfalz 386 Covid-19-Fälle bestätigt. Gegenüber dem Vortag sind dies 48 Fälle mehr. Von den betroffenen Personen leben 74 (plus 5) in Zweibrücken, 96 (plus 16) in Pirmasens sowie 216 im Landkreis. Die meisten Fälle im Kreis (61) sind in der Verbandsgemeinde Rodalben bekannt. In Thaleischweiler-Wallhalben sind es 33 (plus drei), in Zweibrücken-Land 26 (plus drei).