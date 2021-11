Stand Montag gibt es in der Südwestpfalz 54 weitere Coronafälle im Vergleich zum Vortag. Auch einen weiteren Toten gibt es: ein Mann zwischen 70 und 75 Jahren aus Pirmasens, der laut Gesundheitsamt nicht geimpft war. Die Inzidenz liegt in Zweibrücken bei 307. Die neuen Fälle betreffen auch wieder Schulen, so wurde ein Kind der Pestalozzi-Grundschule Zweibrücken positiv getestet. In Klassen der Grundschule Hornbach, der Pestalozzi-Grundschule und der Sechsmorgen-Grundschule Zweibrücken gibt es „relevante Ausbruchsgeschehen“. Das heißt, dass in den betroffenen Klassen Quarantäne angeordnet wird. Mitschülern ist es möglich, sich mit einem negativen PCR-Ergebnis freizutesten. Für die direkten Sitznachbarn ist dies erst ab dem fünften Tag möglich. Von den 54 neuen Fällen kommen neun aus Zweibrücken, einer aus der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben und 13 aus der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land.