Stand Dienstag wurden in der Südwestpfalz seit Freitag weitere 211 Coronafälle erfasst. 60 Patienten werden derzeit wegen einer Covid-Erkrankung stationär in Krankenhäusern der Südwestpfalz behandelt. Zwei Menschen aus Zweibrücken sind in den vergangenen Tagen mit Corona-Infektion gestorben. Die neuen Coronafälle betreffen auch wieder Einrichtungen: Positiv getestet wurden etwa Betreuungskräfte der Kindertagesstätten in Contwig und Großsteinhausen, in verschiedenen Einrichtungen in Zweibrücken sowie ein Kind der Zweibrücker Kinderkrippe „Klitzeklein“. Fälle in Gemeinschaftseinrichtungen betreffen unter anderem zwei Bewohnerinnen des Altenheims Haus Sarepta in Contwig, zwei Bewohnerinnen und einen Mitarbeiter des Johann-Hinrich-Wichern-Hauses in Zweibrücken, eine Mitarbeiterin des Awo-Altenheims am Zweibrücker Rosengarten sowie zehn Bewohner und sechs Mitarbeiter des Hauses Kana in Zweibrücken. Von den 211 neuen Fällen kommen 52 aus Zweibrücken, 14 aus der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben und 17 aus der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land, wie das Gesundheitsamt mitteilt.