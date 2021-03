In der Südwestpfalz gibt es 46 weitere Corona-Fälle. Der Landkreis bleibt mit einer Inzidenz von 66 in Alarmstufe rot, ebenso die Stadt Pirmasens (90). Die Stadt Zweibrücken bleibt mit der Inzidenz 29 in gelb. Von den neuen Fällen waren zuvor bereits vier Personen aus Pirmasens, drei aus Zweibrücken, eine aus der Verbandsgemeinde Rodalben sowie jeweils eine aus den Verbandsgemeinden Pirmasens-Land und Zweibrücken-Land als Kontaktperson eins in häuslicher Quarantäne. Das Gesundheitsamt meldet auch einen weiteren Todesfall: eine Frau zwischen 80 und 90 Jahren aus der Verbandsgemeinde Rodalben. Bislang sind in der Südwestpfalz 119 Menschen an Corona gestorben. Im Waldorfkindergarten Pirmasens wurden fünf Mitarbeiter und zwei Kinder positiv getestet. Auch ein Kind aus der Kindertagesstätte Pirmasens-Fehrbach und ein weiteres Kind aus der Kindertagesstätte Bechhofen wurden positiv getestet. In der Südwestpfalz wurden bisher 3152 Personen positiv getestet. Sie verteilen sich auf Pirmasens (872/17 neu), Zweibrücken (493/6) und die Verbandsgemeinden Dahner Felsenland (245), Hauenstein (157/1), Pirmasens-Land (196/6), Rodalben (330/3), Thaleischweiler-Wallhalben (371/4), Waldfischbach-Burgalben (207) und Zweibrücken-Land (280/9).