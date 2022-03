Stand Donnerstag gab es in der Südwestpfalz 351 weitere Coronafälle im Vergleich zum Vortag. Betroffen sind auch wieder Kindergärten und Schulen, etwa die Kitas Rimschweiler (ein Kind), Fuchslöcher (ein Kind), Vogelnest (ein Kind), Battweiler (eine Betreuungskraft) und Großsteinhausen (ein Kind und eine Betreuungskraft). Weitere Fälle gibt es an der Thomas-Mann-Grundschule (ein Schüler), der Canadaschule (eine Lehrerin), der IGS Contwig (zwei Schüler) und der Berufsschule Zweibrücken (fünf Schülerinnen und vier Schüler). Von den 351 neuen Fällen in der Südwestpfalz kommen 71 aus Zweibrücken, 54 aus der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land und 33 aus der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben.