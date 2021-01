Das Gesundheitsamt meldet am Donnerstag 34 weitere Covid-19-Infektionen sowie vier weitere Corona-Tote in der Südwestpfalz. Der Landkreis bleibt mit einer Inzidenz von 80 in Risikostufe rot, ebenso die Stadt Pirmasens (Inzidenz: 124). Zweibrücken bleibt mit einer Inzidenz von 35 in orange. Laut Gesundheitsamt starben im Wecare-Pflegezentrum Pirmasens zwei Frauen zwischen 75 und 85 Jahren an den Folgen der Virusinfektion. Im Seniorenzentrum Haus Edelberg in Rodalben starben eine über 95-jährige Frau und ein über 90-jähriger Mann. Im Haus Edelberg wurden ein Mitarbeiter sowie zwei weitere Bewohner positiv getestet. Bei Wecare sind drei, im Seniorenheim Johanna Stein Pirmasens zwei weitere Bewohner infiziert. Im Haus Moosalb Waldfischbach wurden zwei Mitarbeiter und ein Bewohner positiv getestet. Bisher wurden in der Südwestpfalz 2474 Menschen positiv auf den Erreger Sars-CoV-2 getestet, 81 sind gestorben. Die 2474 Fälle verteilen sich auf die Städte Pirmasens (659/13 neu) und Zweibrücken (405/7) sowie auf die Verbandsgemeinden Dahner Felsenland (225/3), Hauenstein (128), Pirmasens-Land (154), Rodalben (211/4), Thaleischweiler-Wallhalben (309/2), Waldfischbach-Burgalben (169/2) und Zweibrücken-Land (213/3).