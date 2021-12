Die Zahl der Coronafälle in der Südwestpfalz steigt weiterhin an. Am Mittwoch meldete das Gesundheitsamt 106 neue Fälle gegenüber dem Vortag. Schulen sind auch wieder betroffen, so wurde etwa ein Kind des Zweibrücker Helmholtz-Gymnasiums positiv getestet. Von den 106 neuen Fällen kommen 32 aus Zweibrücken und sechs aus der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land.