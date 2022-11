Stand Mittwoch wurden in der Südwestpfalz seit Freitag 317 neue Coronafälle erfasst. Das Gesundheitsamt teilt außerdem mit, dass es zwei weitere Todesfälle gab: In Pirmasens starben eine Frau im Alter zwischen 85 und 90 Jahren und ein Mann im Alter zwischen 90 und 95 Jahren an den Folgen einer Covid-Erkrankung. Ihr Impfstatus sei nicht bekannt. Derzeit werden 43 Patienten aus der Südwestpfalz wegen Corona stationär im Krankenhaus behandelt, zwei davon liegen auf der Intensivstation und werden beatmet. Insgesamt wurden bis heute 67.022 Menschen in der Südwestpfalz positiv getestet, 302 davon sind mit Corona-Infektion gestorben. Die 317 neuen Fälle verteilen sich unter anderem auf Zweibrücken (58), die Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben (36) und die Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land (24).