In der Südwestpfalz gibt es 29 weitere Corona-Fälle. Der Landkreis bleibt mit einer Inzidenz von 66 in der Alarmstufe rot, ebenso die Stadt Pirmasens (102). Die Stadt Zweibrücken (35) wechselt von gelb zu orange. Die neuen Fälle betreffen auch Einrichtungen. Im Waldorfkindergarten Pirmasens wurden eine weitere Mitarbeiterin und ein Kind positiv getestet. Auch ein Kind aus dem Kindergarten Dellfeld wurde positiv getestet. Bislang gab es in der Südwestpfalz 3181 Corona-Fälle. 119 Menschen sind gestorben. Die 3181 Fälle verteilen sich auf Pirmasens (883/11 neu) und Zweibrücken (495/2) sowie auf die Verbandsgemeinden Dahner Felsenland (247/2), Hauenstein (157), Pirmasens-Land (196), Rodalben (332/2), Thaleischweiler-Wallhalben (372/1), Waldfischbach-Burgalben (207) und Zweibrücken-Land (291/11).

