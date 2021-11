Stand Donnerstag gibt es in der Südwestpfalz gegenüber dem Vortag 104 neue Corona-Fälle. Laut Gesundheitsamt sind auch wieder Einrichtungen betroffen. An der IGS Contwig, an den Grundschulen Thaleischweiler, Bottenbach und Rieschweiler sowie an der Mannlich-Realschule plus in Zweibrücken wurde je ein Schüler positiv getestet. In der Herzog-Wolfgang-Realschule plus in Zweibrücken wurden zwei Fälle in einer Klasse festgestellt. Die Klasse wurde heimgeschickt, die Kontaktpersonen sind in Quarantäne, und es werden PCR-Tests gemacht. Von den 104 neuen Fällen kommen 26 aus Zweibrücken, elf aus der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben und 15 aus der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land. Besonders von Corona betroffen sind derzeit Kinder und Jugendliche in Kindergärten und Schulen. Im Kreis und in den Städten sind es die unter Zwölfjährigen, für die es noch kein Impfangebot gibt, die Inzidenz in dieser Altersgruppe liegt im Kreis bei 506, in Zweibrücken bei 286 und in Pirmasens bei 217. Bei den Zwölf- bis 19-Jährigen liegen die Inzidenzen in Pirmasens bei 251, in der Südwestpfalz bei 289.