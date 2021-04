Stand Dienstag gibt es in der Südwestpfalz 25 neue Corona-Fälle. Das Gesundheitsamt meldet zudem drei weitere Todesfälle, die durch Verzögerungen in der Meldekette zum Teil mehrere Wochen zurücklägen. Demnach starben ein Mann zwischen 60 und 70 Jahren aus Zweibrücken, ein Mann zwischen 75 und 85 Jahren aus der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land sowie eine Frau zwischen 75 und 85 Jahren aus der Verbandsgemeinde Hauenstein. Der Landkreis bleibt mit der Inzidenz 75 in Alarmstufe rot, ebenso die Städte Pirmasens (201) und Zweibrücken (99). Die 25 neuen Fälle verteilen sich unter anderem auf Pirmasens (neun) und Zweibrücken (drei) sowie auf die Verbandsgemeinden Pirmasens-Land (zwei), Thaleischweiler-Wallhalben (fünf) und Zweibrücken-Land (einer). In der Südwestpfalz wurden bisher 4085 Personen positiv getestet, 133 sind gestorben. Die Impfzentren bitten, von Terminanfragen abzusehen. Wer einer priorisierten Gruppe angehört, könne sich unter Telefon 0800/5758100 oder unter www.impftermin.rlp.de melden.