Stand Donnerstag gibt es in der Südwestpfalz 72 weitere Coronafälle im Vergleich zum Vortag. Infizierte gibt es nun insgesamt 1025, das sind 40 weniger als am Vortag. Von den 72 neuen Fällen kommen 25 aus Zweibrücken, vier aus der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben und acht aus der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land. Die Besuchseinschränkung in den Einrichtungen Haus Moosalb in Waldfischbach-Burgalben und Klosterhof des Nardinihauses in Pirmasens konnten wieder aufgehoben werden. Die Besuchseinschränkung im Haus Bethesda in Thaleischweiler-Fröschen wurde laut Gesundheitsamt bis 22. Dezember verlängert.