In der Südwestpfalz gibt es 21 weitere Coronafälle. Der Landkreis und die Stadt Pirmasens bleiben in Warnstufe rot, die Stadt Zweibrücken in gelb. Jeweils eine Mitarbeiterin der Kindertagesstätte Wittelsbach in Pirmasens und der Kindertagesstätte St. Dominikus in Rodalben wurden positiv getestet. Die 21 neuen Fälle verteilen sich auf Pirmasens (fünf) und Zweibrücken (zwei) sowie die Verbandsgemeinden Dahner Felsenland (vier), Pirmasens-Land (zwei), Rodalben (vier), Thaleischweiler-Wallhalben (einer) und Waldfischbach-Burgalben (drei). Laut Gesundheitsamt muss im Landkreis Südwestpfalz ab sofort für den Besuch von Pflegeeinrichtungen und Behindertenwohnheimen ein Schnelltest mit negativem Ergebnis vorgelegt werden. In der Regel werde vor Ort getestet, kostenlose Angebote gebe es zudem in Schnelltest-Centern sowie bei Ärzten oder Apotheken. Es gilt unverändert, dass die Bewohner von Alten- und Pflegeheimen täglich bis zu zwei Besucher ohne zeitliche Begrenzung empfangen dürfen. In Wohnheimen für Behinderte dürfen Bewohner täglich höchstens einen Gast für maximal eine Stunde empfangen, Härte- und Sterbefälle sind ausgenommen. Auch das Tragen einer Atemschutzmaske (FFP2 oder KN95) bleibt zwingend vorgeschrieben. Notwendig wird die Änderung Besuchsregeln laut Gesundheitsamt, weil der Landkreis bei der Sieben-Tage-Inzidenz seit 15. März den Schwellenwert von 100 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohnern überschreitet.