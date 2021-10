Stand Samstag, 11 Uhr, haben sich gegenüber dem Vortag in der Südwestpfalz 20 neue Covid-19-Fälle bestätigt. Das teilt das Gesundheitsamt mit. Betroffen von den vorliegenden und neuen Fällen sind auch verschiedene Einrichtungen: In der Wohnanlage Pirminius der Heinrich Kimmle Stiftung in Pirmasens wurden vier weitere Bewohner positiv auf Sars-Cov-2 getestet. Aktuell sind im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes 163 bestätigte positive Fälle aktiv. Das sind 20 mehr als am Vortag. Von den betroffenen Personen leben 49 in Pirmasens (ein Zuwachs von 7), 24 in Zweibrücken (plus 4) sowie 90 im Landkreis (plus neun). Im Kreis verteilen sich die Fälle in den Verbandsgemeinden wie folgt: Dahner Felsenland 9 (+1), Hauenstein 21, Pirmasens-Land 12, Rodalben 17 (+5), Thaleischweiler-Wallhalben 5, Waldfischbach-Burgalben 15 (+1) und Zweibrücken-Land 11 (+2).