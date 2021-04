Stand Mittwoch gibt es in der Südwestpfalz 16 weitere registrierte Corona-Fälle. Der Landkreis rückt mit der Sieben-Tage-Inzidenz 46 zurück von Gefahrenstufe rot in orange. Die Stadt Pirmasens bleibt mit 67 in rot, die Stadt Zweibrücken mit 32 in gelb. Am Mittwoch waren in der Südwestpfalz 320 bestätigte positive Fälle aktiv, acht weniger als am Vortag. Die 16 neuen Fälle verteilen sich auf Pirmasens (sechs), Zweibrücken (vier) sowie die Verbandsgemeinden Dahner Felsenland (einer), Pirmasens-Land (einer), Rodalben (zwei) und Zweibrücken-Land (zwei).