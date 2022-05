Stand Freitag gab es gegenüber dem Vortag 150 weitere Coronafälle in der Südwestpfalz. Acht Patienten wurden wegen der Infektion stationär in den drei Krankenhäusern der Südwestpfalz behandelt, einer davon auf der Intensivstation. Positiv getestet wurde unter anderem eine Betreuungskraft in der Kindertagesstätte Zwergenland in Wiesbach. Insgesamt wurden bis heute 42.654 Personen in der Südwestpfalz positiv auf Corona getestet, 262 sind gestorben. Von den 150 neuen Fällen kommen 30 aus Zweibrücken, 22 aus der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben und 14 aus der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land.