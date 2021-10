Stand Dienstag gibt es in der Südwestpfalz 15 weitere Corona-Fälle. Eine über 90-jährige Frau aus der Verbandsgemeinde Dahner Felsenland starb laut Kreisverwaltung an den Folgen ihrer Corona-Erkrankung. Bislang sind in der Südwestpfalz 151 Personen mit Corona-Infektion gestorben. Für den Landkreis sowie die Städte Pirmasens und Zweibrücken gilt derzeit die Warnstufe eins. Die Inzidenzen sind 20 (Landkreis), 42 (Pirmasens) und 18 (Zweibrücken). Von den 15 neuen Fällen kommen zwei aus Zweibrücken, einer aus der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land und einer aus der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben.