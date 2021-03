Stand Montag, 11 Uhr, haben sich in der Südwestpfalz 15 weitere Covid-19-Fälle bestätigt. Das Landesuntersuchungsamt (LUA) stuft den Landkreis mit einer Inzidenz von 100,2 aktuell in der Alarmstufe rot ein, ebenso die Stadt Pirmasens mit 169,0. Zweibrücken ist weiterhin in Warnstufe orange (46,8). Von den 15 neuen Indexfällen waren zuvor bereits vier Personen aus Pirmasens als Kontaktpersonen in häuslicher Quarantäne. Nach Auswertung vergangener Proben positiv Getesteter wurde bei acht weiteren Fällen aus dem Landkreis Südwestpfalz, 21 Fällen aus Pirmasens sowie drei Fällen aus Zweibrücken die britische Virusvariante festgestellt, bei zwei Fällen aus dem Landkreis die südafrikanische Variante. Insgesamt wurde in der Südwestpfalz bisher 62 mal der ansteckendere britische und viermal der südafrikanische Virustyp nachgewiesen. Dem Gesundheitsamt wurde ein weiterer Todesfall im Zusammenhang mit einer SARS-CoV-2-Infektion gemeldet. Demnach verstarb ein Mann zwischen 80 und 90 Jahren aus der Verbandsgemeinde Rodalben an den Folgen einer Covid-19 Erkrankung.