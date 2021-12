Stand Dienstag, 11 Uhr, haben sich binnen eines Tages in der Südwestpfalz 143 weitere Covid-19-Fälle bestätigt. Der Inzidenzwert liegt in Zweibrücken aktuell bei 318, im Landkreis bei 314 und in Pirmasens bei 383, die landesweite „Sieben-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz“ bei 4,13. Das Gesundheitsamt vermeldet zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Sars-Cov-2-Infektion. Eine Frau im Alter zwischen 75 und 80 Jahren aus Pirmasens verstarb an den Folgen der Infektion, sie war bereits geimpft. Ein Mann zwischen 75 und 80 Jahren aus der Verbandsgemeinde Rodalben verstarb mit einer Covid-19 Erkrankung, sein Impfstatus ist dem Gesundheitsamt nicht bekannt.

Neue Fälle betreffen auch wieder Einrichtungen, darunter in den letzten Tagen ein weiterer Fall in einer Klasse der Thomas-Mann-Grundschule Zweibrücken. Ein positives Testergebnis begründet dort laut Gesundheitsamt ein relevantes Ausbruchsgeschehen. Damit muss die ganze Klasse in Quarantäne. Mitschülern ist es möglich sich mit einem negativen PCR-Ergebnis freizutesten. Für die direkten Sitznachbarn ist dies erst ab dem fünften Tag möglich. Aktuell sind in der Südwestpfalz 1143 positive Fälle bestätigt, 45 weniger als am Vortag. In Zweibrücken gibt es 28 neue Fälle, in Pirmasens 49 und in der VG Zweibrücken-Land elf, in der VG Thaleischweiler-Wallhalben neun.