Stand Dienstag gibt es in der Südwestpfalz gegenüber dem Vortag 103 weitere Coronafälle sowie eine weitere Coronatote: eine Frau aus Pirmasens im Alter zwischen 60 und 65 Jahren, die laut Gesundheitsamt geimpft war. Corona breitet sich weiterhin in Einrichtungen wie Schulen und Kindergärten aus. Betroffen sind unter anderem die Sechsmorgen-Grundschule und die Berufsschule in Zweibrücken sowie die IGS Thaleischweiler. Die 103 neuen Fälle kommen unter anderem aus Zweibrücken (elf), der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben (22) und der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land (elf).