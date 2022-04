Stand Montag wurden in der Südwestpfalz 217 weitere Coronafälle seit Samstag erfasst. Betroffen sind auch wieder Kindergärten und Schulen, so wurde eine Betreuungskraft der Kita Mittelbach positiv getestet, außerdem eine Schülerin und ein Schüler der Grundschule Mittelbach. Insgesamt wurden bis Montag 32 222 Personen in der Südwestpfalz positiv getestet, bislang 240 Personen mit Corona-Infektion verstorben. Von den 217 neuen Fällen kommen 55 aus Zweibrücken, 27 aus der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben und neun aus der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land. Aufgrund der weiterhin großen Fallzahlen und des hohen Arbeitsaufkommens bittet das Gesundheitsamt alle Betroffenen, die wichtigsten Informationen auf der Homepage unter www.lksuedwestpfalz.de/pdf/sms abzurufen.