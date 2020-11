Stand Sonntag haben sich im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts Südwestpfalz am Wochenende 43 weitere Covid-19-Fälle bestätigt. Das Landesuntersuchungsamt sieht die Städte Pirmasens (Inzidenz 49,7) und Zweibrücken (46,8) in Gefahrenstufe orange. Am Wochenende waren bislang erst die Infektionsketten für eine Frau aus Zweibrücken ermittelt, deren Infektionsquelle auf ihre Arbeitsstelle zurückzuführen ist, sowie für zwölf Personen mit einem Kontakt ersten Grades (Kontaktperson I) zu einem positiv Getesteten. Von den bestätigten Fällen leben in Pirmasens 46 (+8), Zweibrücken 58 (+6) sowie in den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland 17 (+2), Hauenstein 12 (+4), Pirmasens-Land 24 (+2), Rodalben 23 (+5), Thaleischweiler-Wallhalben 51 (+6), Waldfischbach-Burgalben 24 und Zweibrücken-Land 34 (+10). Bisher wurden 1003 Personen in der Südwestpfalz positiv auf den Erreger Sars-CoV-2 getestet. Acht Menschen mit Corona-Infektion sind bislang gestorben.