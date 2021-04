Die Anzahl der Covid-19-Fälle in der Südwestpfalz steigt weiter. Am Samstag und Sonntag kamen 58 neue Fälle hinzu, 17 in Zweibrücken, 20 im Landkreis und 21 in Pirmasens. Stand Sonntag, 11 Uhr, lag die Inzidenz – die Anzahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in den letzten sieben Tagen – in Zweibrücken bei 140,4 (am Freitag hatte der Wert mit 114,1 die 100er-Schwelle überschritten). Das Landesuntersuchungsamt stuft Zweibrücken damit in der Alarmstufe rot ein – wie auch den Landkreis (Inzidenz 79,1) und die Stadt Pirmasens (146,7). Da Zweibrücken nun den dritten Tag in Folge die 100er-Marke überschritten hat, wird die Stadt Anfang der Woche eine neue Allgemeinverfügung mit Ausgangssperre verkünden müssen, die dann vermutlich Mitte der Woche in Kraft treten wird. Von den neuen Indexfällen waren zuvor bereits neun Personen aus Pirmasens, sechs aus Zweibrücken sowie neun aus dem Landkreis als enge Kontaktpersonen in häuslicher Quarantäne. Unter den neuen Fällen ist auch ein positiv getestetes Kind aus der Kindertagesstätte in Wallhalben. Aktuell vermeldet das Gesundheitsamt 468 positive Fälle. Davon leben 95 Personen in Zweibrücken und 162 in Pirmasens. In der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land sind 30 Bewohner mit dem Virus infiziert, in der VG Thaleischweiler-Wallhalben 42 und in der VG Pirmasens-Land 22.