In der Südwestpfalz wurden seit Dienstag weitere 1572 Coronafälle gemeldet. Laut Gesundheitsamt werden derzeit 65 Patienten aufgrund von Corona-Erkrankungen stationär in den Krankenhäusern der Südwestpfalz behandelt. Die neuen Fälle betreffen auch wieder Einrichtungen. Positiv getestet wurden etwa Erzieherinnen der Kitas Großsteinhausen, Rieschweiler und Wallhalben sowie in zwei Kitas in Zweibrücken. Eine Schülerin der Thomas-Mann-Grundschule in Ixheim ist erkrankt. Weitere Fälle betreffen eine Bewohnerin des Altenheims Haus Sarepta in Contwig, zwei Bewohnerinnen des Hauses Kana sowie sieben Mitarbeiterinnen und neun Bewohnerinnen des Johann-Hinrich-Wichern-Hauses in Zweibrücken. Von den 1572 neuen Fällen kommen 334 aus Zweibrücken, 131 aus der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben und 213 aus der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land.