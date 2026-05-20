Die Schwimmbadsaison wird jetzt auch im Contwiger Schwimmbad „Con Aqua“ eröffnet.

Am Freitag, 22. Mai, öffnet das Freibad „Con Aqua“ in Contwig zum ersten Mal in diesem Jahr seine Pforten. Ab 10 Uhr können die Badegäste vorbeikommen. Das Schwimmbad öffnet ab dann immer montags bis sonntags ab 10 Uhr, Einlass ist bis 19 Uhr, der Wasserspielplatz ist bis 20 Uhr geöffnet.

Ob das Freibad die ganze Saison offen bleibt, ist noch nicht ganz klar, da eine große Sanierung ansteht. Die Wahrscheinlichkeit für eine Schließung mitten in der Saison sei aber nicht sehr groß, gab Björn Bernhard, Bürgermeister der Verbandsgemeinde, im April Entwarnung. Im Zentrum der Sanierung steht die Heizung, die seit dem Pfingsthochwasser 2024 kaputt ist. Aber auch die Becken weisen enorme Schäden auf, schließlich ist das Bad mehr als 50 Jahre alt. Wegen der kaputten Heizung wird das Wasser im gesamten Schwimmbad nicht mehr beheizt. Saisonkarten gibt es keine zu kaufen, Zehnerkarten werden aber angeboten.