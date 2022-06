[Aktualisiert 18.40 Uhr] In der Hauptstraße in Contwig brennt es. Nach RHEINPFALZ-Informationen befindet sich der Brandherd in der Außendämmung eines Nachbargebäudes des Gasthauses Bärmann. Die Garage des Gebäudes ist vollkommen ausgebrannt. Der Brand sei gegen 16.30 Uhr ausgebrochen, die Ursache noch unklar, bestätigte die Feuerwehr. Die Löscharbeiten laufen. Wegen des Brandes ist die Hauptstraße in Fahrtrichtung Stambach ab der Kreuzung Bahnhofstraße gesperrt. Im Einsatz sind die Feuerwehren der VG Zweibrücken-Land, Contwig und Hornbach. Außerdem vor Ort sind Rettungskräfte des Arbeiter-Sarmariter-Bundes.