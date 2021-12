Am Dienstagabend, 30. November, musste die Feuerwehr in St. Ingbert verhindern, dass an der Rischbachschule der Brand eines Altpapiercontainers auf einen abgestellten Wohnwagen übergriff. Gegen 17.50 Uhr stand der Container hinter dem Schulgebäude in Flammen. Feuerwehrleute löschten und brachten einen zweiten Container in Sicherheit. Nachdem das Feuer unter Kontrolle gebracht war, deckte der Trupp das Brandgut mit Schaum ab.