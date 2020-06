Am Samstag, um 20 Uhr, treten die Coles Brothers erstmals seit der Corona Pandemie wieder auf - Open Air an der Konzerthalle am Flugplatz. Besucher dürfen sich auf ein rockiges Set freuen. Ein weiteres Konzert ist Anfang Juli im Rosengarten geplant.

„Ich denke wer zu uns kommt, der weiß in der Regel, was ihn erwartet“, meint Julian Coles im Hinblick auf das erste Konzert der Coles Brothers Band nach dem Corona Shutdown.

Unvergessen für Zweibrücker Musikfreunde sind die Auftritte der Zwillinge Julian und Sascha Coles, 2018 in der Fernseh-Casting-Show „The Voice of Germany“. Seitdem treten die beiden in der Regel unplugged mit ihrer Band auf. Dabei werden sie von Max Fuß am Cajon und Maciej Spiczak an der Gitarre unterstützt.

Wie bei anderen Musikern waren regelmäßige Proben der Coles Brothers Band in den Wochen während des Shutdowns eher selten möglich. Trotzdem wird es einige Änderungen im Programm geben.

„So ein paar ruhige Sachen haben wir rausgeschmissen. Dafür gibt es das eine oder andere rockige Stück dazu. Es wird ein bisschen mehr Nirvana. Dann haben wir Songs von Stained und 30 Seconds From Mars dabei“, verrät Julian. Außerdem hat der Zweibrücker während des Social Distancings einige Lieder als Solist auf der Gitarre einstudiert. „Es wird deshalb etwas mehr Musik von mir geben.“

30 Songs haben die Brüder im Programm, darunter eine fetzige Überraschung, die man eher nicht mit akustischer Musik verbindet. Man darf gespannt sein.

Konzerte

Samstag. 20. Juni, 20 Uhr, Zweibrücken., vor der ACH Eventhalle am Flugplatz, Einlass 19 Uhr, Karten vor Ort: fünf Euro, bei schlechtem Wetter in der Konzerthalle.