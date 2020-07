Am Sonntag, 5. Juli, 11 Uhr, findet das erste Picknick im Park des Jahres im Zweibrücker Rosengarten statt. Es musizieren die Coles-Brüder. Erlaubt sind 350 Besucher auf der Picknickwiese.

Bei ihrem Open-Air-Auftritt vor zwei Wochen vor der ACH-Halle auf dem Flugplatz überraschten die singenden Zweibrücker Coles-Brüder mit ungewöhnlich vielen Balladen, ob das im Rosengarten auch so ist, muss man sehen, denn eigentlich sind sie ja bekannt für ihre Rocksongs. „Sex Is on Fire“, „Castle on the Hill“ und „Love Yourself“ sind typische Songs der „The Voice of Germany“-Teilnehmer, die mit ihrer Band in den Rosengarten kommen.

„Im Kassengebäude muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden, im Garten selbst natürlich nicht“, informiert Daniel von Gyldenfeldt, der die Veranstaltungen im Rosengarten organisiert. Die aktuellen Abstandsregeln müssen eingehalten werden, das heißt zusammengehörige Gruppen bis zu zehn Personen dürfen zusammensitzen, ansonsten müssen 1,50 Meter Abstand zur nächsten Gruppe eingehalten werden. Vorverkauf und Reservierung der Karten gibt es nicht, die ersten 350 Besucher werden eingelassen zum üblichen Rosengarteneintritt von 4,50 Euro mit den üblichen Ermäßigungen. „Wenn die 350 Gäste erreicht sind, kann erst wieder jemand den Garten betreten, wenn jemand den Garten verlässt. Ein- und Ausgang erfolgt nur über den Haupteingang“, präzisiert von Gyldenfeldt. Gäste ohne Jahreskarte müssen vor dem Betreten des Gartens, wie in der Gastronomie, ein Formular mit ihren Kontaktdaten ausfüllen.

„Wir hoffen natürlich, dass unser Bundesland demnächst den Lockerungen des Saarlandes folgt und mehr Besucher bei Veranstaltungen zulässt“, gibt sich von Gydenfeldt optimistisch für die weiteren Rosengarten-Picknick-Konzerte.