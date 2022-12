Der Advent ist eine Zeit der Besinnung aufs Wesentliche, in diesem Jahr noch mehr als je zuvor. Die RHEINPFALZ hat Sportler aus der Region nach ihren Wünschen gefragt. Heute: Gabriela Chnapkova, Trainerin des Basketball-Herren-Landesligisten VT Zweibrücken und ehemalige Profispielerin.

Ganz weit vorne steht Gabriela Chnapkova mit ihrem Team derzeit als mit Rockenhausen punktgleicher Zweiter in der Landesliga Rheinhessen-Pfalz, hat noch Chancen, um den Aufstieg mitzuspielen. Seit Saisonbeginn schwingt die 46-Jährige, die bereits mit 15 Jahren in der slowakischen Ersten Liga mitmischte, das Zepter bei der VTZ. „Ich wünsche mir sportlich, dass wir die Liga gewinnen. Für meine Jungs und für mich“, sagt die medizinische Fachangestellte in der Universitätsklinik in Homburg.

Ob die Trainerin nächstes Jahr weitermacht, ist noch nicht geklärt

Dass sie diesen Wunsch vor der Saison noch nicht gehabt hätte, sagt Chnapkova aber auch. „Das war so nicht zu erwarten“, lobt sie die bisherige Leistung ihres Teams. Ob sie im nächsten Jahr noch VTZ-Trainerin ist, sei allerdings noch nicht sicher. „Grundsätzlich spricht nichts dagegen. Aber wir denken hier Woche für Woche“, sagt die gebürtige Slowakin, die später in Völklingen und Saarlouis, teilweise auch in der Zweite Bundesliga spielte.

Privat hegt sie den vor allem den Wunsch, gesund zu bleiben. „Das wünsche ich allen. Auch dass sich meine Jungs bei der VTZ nicht verletzen“, meint Chnapkova, die privat und sportlich Schritt für Schritt vorangehen will. „Denn die kleinen Erfolge sind immer die besten“, sagt die mit Mann und Sohn in Homburg wohnende Chnapkova, die erst vor vier Jahren als aktive Spielerin mit dem Basketballspielen aufhörte.