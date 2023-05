Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

„Es ist wichtig, dass wir am Wochenende gewinnen, wenn wir noch was mit dem Aufstieg zu tun haben wollen. Auch weil Steinbach gegen Hermersberg gewonnen hat“, sagt Denis Hirt, Co-Trainer des TSC Zweibrücken, vor der Landesliga-Auswärtspartie der Aufstiegsrunde (Samstag, 16.30 Uhr) beim Tabellendritten SC Idar-Oberstein II. Die VB Zweibrücken müssen in der Abstiegsrunde beim VfB Reichenbach ran.

Die Hürde für den TSC Zweibrücken ist hoch. „Die haben eine ganz junge Mannschaft. Oft spielen auch noch einige Spieler aus der Verbandsliga-Mannschaft