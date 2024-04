Es wird viel los sein, dennoch könnte es das letzte Turnier des Vereins sein.

Am Samstag und Sonntag veranstaltet der Club Saar-Pfälzischer Springreiter noch einmal ein Turnier im Zweibrücker Landgestüt. Es könnte das letzte Turnier sein, denn der Verein steht vor der Auflösung. Trotz dieser Umstände ist der Andrang groß, 79 Teilnehmer werden 242 Pferde vorstellen. Höhepunkt ist das schwere Springen am Sonntagnachmittag.

Der Club Saar-Pfälzischer Springreiter hat nach der Corona-Pandemie regelmäßig das Landgestüt bespielt, einige hochkarätige Springen organisiert. Noch einmal steht ein schweres Springen auf dem Programm. 22 Reiter-Pferde-Paare haben sich dafür angemeldet, die Hindernisse werden am Sonntag 1,40 Meter hoch sein. Die größten Starterfelder gibt es in den beiden M-Springen, in denen jeweils 48 Reiter-Pferde-Paare erwartet werden. Auch die Amateure kommen bei einem Clear-Round-Springen auf E-Niveau mit 80 Zentimeter hohen Hindernissen und am Sonntag bei Prüfungen auf A- und L-Niveau auf ihre Kosten. In den 13 Prüfungen der beiden Turniertage werden 371 Starts erwartet. Mit Steffen Hauter (Großsteinhauserhof) und Andreas Rubly (Kleinbundenbach) sind zwei Könner aus der Südwestpfalz am Start.

Zeitplan

Samstag: 9 Uhr E-Springen (Hindernishöhe 80 Zentimeter); 10.15 Uhr A*-Springpferdeprüfung (90 cm), 11.45 Uhr L-Springpferdeprüfung (110 cm), 13.15 Uhr M*-Springpferdeprüfung (120 cm), 14.30 Uhr A**-Springen (100 cm), 15.45 Uhr L-Springen (115 cm), 17.30 Uhr M*-Springen (120 cm).