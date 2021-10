Am Sonntag, 17. Oktober, von 16 bis 18 Uhr, kommt die nordirische Künstlerin Claire Morgan (41) nach Saarbrücken. Gemeinsam mit Andrea Jahn (Stiftung Saarländischer Kulturbesitz) führt sie durch ihre Ausstellung „Joy in the Pain“, die optisch reizvollen raumgreifende Faden-Objekte mit eingebetteten ausgestopften Tieren zeigt. Sie signiert auch den Ausstellungskatalog (160 Seiten, 38 Euro). 45 Personen dürfen kommen, Anmeldung nötig über https://app.locaboo.com/de/participation/booking?user=42808. Es gilt 3G, keine Maskenpflicht. Für die Veranstaltung wird der reguläre Eintrittspreis von sieben Euro, ermäßigt fünf Euro, € erhoben.