Der Stadtrat hat den Vertrag von Citymanagerin Petra Stricker verlängert, wie zuvor auch um ein Jahr. Seit 2015 beauftragt, plant Stricker für die Stadt zusammen mit vielen privaten Akteuren Aktionen und führt sie durch. Für 2022 sind unter anderem abgestimmt mit dem Verein Gemeinsamhandel vier verkaufsoffene Sonntage geplant. Am 11. April um die Zweibrücker Gesundheitstage und mit einem Markt italienischer Händler; am 29. Mai zum Thema Kunst mit Stadtgalerie; am 11. November einbettet in die bundesweite Aktion Heimatshoppen mit Oldtimer-Tage; am 26. November mit dem Zweibrücker Advent und Baumschmücken. Hoffnung hat Stricker, dass die Pandemie die etablierten Aktionen um den Kindertag, geplant für den 11. Juni, und das Halloween-Spektakel am 31. Oktober nicht mehr nur in abgespeckter Versionen zulässt. Weitere Aktionen wie Modenschau, Brettspieltage und die Fortsetzung der Unternehmensreihe „Wir sind Zweibrücken“ sind vom Citymanagement geplant.