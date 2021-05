Oft hängen Erinnerungen am Kinobesuch. Die kann man nun nach Hause tragen. Das Cinema Europa renoviert alle seine Säle und verkauft einige der Kinosessel, die noch gut in Schuss sind: zwei für 50 Euro, drei für 70 und vier für 80. Sie müssen selbst abgeholt werden. Info und Terminabsprache per Mail an cinema_europa@t-online.de.