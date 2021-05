Anfang Juni bekommt das Cinema Europa im Zuge der Renovierung neue Sitze für die vier Kinosäle. Die alten Kinosessel wurden bereits ausgebaut und lagern derzeit im Flur. Kinobesitzerin Annette Schwarz will die noch guten Kinosessel verkaufen und die schlechten Sessel entsorgen. Zwei Kinosessel will sie für 50 Euro abgeben, drei Sessel für 70 Euro und vier für 80 Euro. Interessenten müssen sich die begehrten Objekte selbst am Kino abholen.