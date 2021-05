Im Flur stapeln sich die Stühle, die Teppichböden sind rausgerissen – geben die Zweibrücker Kinobetreiber etwa auf? Seit über einem halben Jahr sind alle Kinos wieder geschlossen, so manches Haus könnte auf der Strecke bleiben. Davon ist beim Cinema Europa keine Rede. Im Gegenteil: Es wird gewerkelt und renoviert wie noch nie.

„Es ist ein großes Projekt“, erzählt Kinobetreiberin Annette Schwarz. Die Teppichböden liegen in großen Fetzen im Flur, in allen Sälen werden neue Böden verlegt: „Vinylböden, die man auch feucht abwischen kann.“ Wegen des neuen Hygienestandards und zur besseren Desinfektion. Und es gibt neue Kinosessel – in allen vier Kinos. Sie sind breiter als die bisherigen, was den Komfort erhöht und den Abstand der Kinobesucher. Die Zahl der Sitzplätze (vorher: 668) wird reduziert, die schönen großen Leinwände (35 bis 48 Quadratmeter) bleiben natürlich. „Wir verzichten auf 120 Sitzplätze. Dafür haben die Gäste ein anderes Achsmaß. In Saal drei und vier machen wir auch einen Flur dazu, es gibt ein superschönes Objekt“, freut sich die Kinobesitzerin. „Anfang Juni kommt die neue Bestuhlung – und dann hoffen wir, dass wir auch aufmachen können.“

Das Cinema Europa eröffnete am 7. Januar 1999. Nach 22 Jahren sei es nötig gewesen, die Sessel auszutauschen – und wenn schon renoviert wird, dann richtig. Dank des Zukunftsprogramms Kino gibt es Zuschüsse vom Bund für Umbau-, Modernisierungs- und Ausstattungsmaßnahmen zur Reduzierung von Ansteckungsgefahren (insbesondere mit dem Coronavirus) in den öffentlichen und nicht-öffentlichen Bereichen der Kinos.

„Wichtig ist, dass das Haus top ist, wenn wir wieder aufmachen dürfen – und dass die Leute gerne wiederkommen.“ Sie sollen sehen, dass alles hygienisch ist. Und sauber. Und neu. Die hygienegerechte Renovierung ist das eine, das große Problem ist ein anderes, weiß Schwarz: „Wir müssen die Leute von der Couch holen!“

Die leidenschaftliche Kinofrau – sie kommt aus einer Pfälzer Kinofamilie – hofft, dass die von Corona gebeutelten Filmfans es satt haben, immer nur in den eigenen vier Wänden auf der Couch zu sitzen und Streaming-Dienste zu schauen. Dass sie Filme auf der großen Leinwand mit anderen zusammen im schönen Kino sehen wollen. „Viele Gäste sagen: Hoffentlich schafft ihr das. Und: Hoffentlich macht ihr wieder auf“, gibt sich Schwarz zuversichtlich ob des guten Zuspruchs. An den Online-Aktionen anderer Kinos (man streamt einen Film über bestimmte Portale und das Kino bekommt einen Teil der Streaminggebühr) hat sie sich bewusst nicht beteiligt.

Annette und Walter Schwarz – das Ehepaar ist knapp über 60 – musste wie viele Betriebe die Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken, aber jetzt packen alle beim Renovieren mit an. „Zweimal zwangsgeschlossen zu werden, ist genug, ein drittes Mal möchte ich mir das nicht vorstellen.“

Sie seien keine Pessimisten, aber die 25 Prozent der Sitzplätze, die sie im Juli 2020 nach dem ersten Lockdown nur für die Besucher freigeben durften, bevor sie im November wieder schließen mussten, waren zu wenig, so Schwarz. Es sei eine Notlösung gewesen: Fünf oder maximal zehn Leute im Saal habe nichts mit Kino zu tun, so Schwarz. Das hat den Besuchern keinen Spaß gemacht und ihr auch nicht. Wirtschaftlich war es auch nicht, fügt sie hinzu. Da ihnen das Kino gehört, haben sie ein bisschen weniger Sorgen als andere Kino-Unternehmer.

Nun müsse man abwarten, wie sich die Kino-Öffnung gestaltet, denn dann müssen auch gute, attraktive Filme her, damit sich Kino für alle wieder lohnt. Annette Schwarz hofft, dass sich möglichst viele impfen lassen, man müsse solidarisch sein, sonst bekomme man die Sache mit Corona nicht in den Griff. Immerhin: „Es ist Licht am Horizont“, meint sie. Und wie sieht das neue Cinema Europa dann aus? Wie weich sind die neuen Sessel und welche Farbe haben sie? „Lassen Sie sich einfach überraschen“, sagte die Kinochefin und lacht.