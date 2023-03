Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Cindy Berger (73) lebt nicht mehr in Zweibrücken, sondern in Berlin. Dort begegnet sie sich selbst. Zweieinhalb Stunden Schlager von Cindy & Bert in 70er Jahre Outfit. „Ich bin hin und weg von dem, was sie rübergebracht haben“, sagt Cindy.

Kann man die Mainzer Rheingoldhalle in ein Konzertzelt bauen? Und so tun, als wäre alles eine Fernsehshow? Man kann. Im Tipi am Kanzleramt in Berlin glitzert eine große Showtreppe mit