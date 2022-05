Beim Benefizkonzert am Sonntag in der Klosterkirche Hornbach stellten Enikö Ginzery am Cimbalom und Pianistin Orsolya Nagy neben Werken aus Barock und Romantik auch zeitgenössische Kompositionen vor.

Bereits beim ersten Stück des Abends, einem Gregorianischen Choral für Cimbalom solo von Janos Vajda, einer Komposition aus dem Jahr 1988, konnten sich die knapp 40 Besucher in der Klosterkirche mit dem Klang des Cimbaloms vertraut machen. Dieses Instrument, in Mittel- und Westeuropa auch unter dem Namen Zymbal bekannt, stammt aus dem ungarischen Kulturraum und ist ein mit Klöppeln geschlagenes Hackbrett, gehört also als Saiteninstrument zu den Kastenzithern. Es ist der Vorläufer des ersten Hammerklaviers im Barock, aus dem die heutigen Pianos entwickelt wurden, und wird heute noch im slawischen Raum als fester Bestandteil der Folklore gespielt.

Zusammen mit der Pianistin Orsolya Nagy interpretierte Enikö Ginzery dann die Partita mit Variationen „Sei gegrüßet Jesu gütig“ von Johann Sebastian Bach (1685-1750) in einer Bearbeitung für Cimbalom und Klavier von Norbert Fröhlich und stellte sie Fröhlichs Kompositionen „Brunnquell aller Güter“ für Klavier solo und seinen Klanggedichten für Cimbalom solo aus dem Jahr 2021 gegenüber.

Unterschiedliche Klangfarben und Techniken

In der Bach-Partita fiel das schnelle Thema mit seinen elegant fließenden Umspielungen auf, die Orsolya Nagy mit müheloser Leichtigkeit gestaltete. Das Cimbalom brachte dann einen hellen, etwas „trockeneren“ Klang ins Spiel. Zwischen beiden Instrumenten entwickelte sich ein fesselnder musikalischer Dialog innerhalb der kunstvollen Mehrstimmigkeit. Die unterschiedlichen Klangfarben und Spieltechniken der beiden Instrumente fanden sich zu einem sehr aparten Klangbild zusammen.

In Fröhlichs „Brunnquell aller Güter“ lotete Pianistin Orsolya Nagy die ganze Bandbreite ihres Instruments aus, das Thema entwickelte sich in malerischen Bildern aus dunklen Tiefen in großen Intervallsprüngen bis hin in kristallklare Höhen.

„Regenbogen“ erst vor Kurzem uraufgeführt

Sehr lautmalerisch waren auch die „Klanggedichte“ von Norbert Fröhlich. „Duftendes Licht“ zeichnete sich durch langsame, gebrochene aufsteigende Akkordfolgen aus, die die Obertonreihe als leisen Nachhall mit einschlossen. Eine Uraufführung war der „Versuch über b-a-c-h“ mit seinen aparten, exotisch anmutenden Harmonien.

Mit „Regenbogen“ von Rainer Rubbert, geboren 1957, stand eine weitere Komposition auf dem Programm, die erst kürzlich uraufgeführt wurde. „Das habe ich zum ersten Mal vor einem Monat in Berlin gespielt“, erzählte Enikö Ginzery. „Heute haben Sie die Gelegenheit, das kennenzulernen.“ Lautmalerische Klänge trieben mal in spannungsgeladener Ruhe, mal in hektischer Erregung vor sich hin, selbst hohe Töne wurden von hell-sirrenden Klanglinien unterstrichen. Ein anderes Mal rauschten die Klänge leise, als würden sie dem eigenen Klangbild nachhorchen und sich darin verlieren.

Franz Liszt und Bela Bartok im Programm

Weitere Programmschwerpunkte waren Werke der ungarischen Komponisten Franz Liszt (1811 bis 1886) und Bela Bartok (1881 bis 1945). In Liszts „Consolations“ überzeugte die Pianistin Nagy mit ihrem ausdrucksstarken Spiel, das die Spannung zwischen Momenten des Innehaltens und emotionaler Bewegung nuancenreich nachvollzog. Auch träumerisch-bewegte Themen brachte sie mit ihren fließenden Umspielungen gut zur Geltung. Bela Bartoks Stücke für Kinder gaben beiden Künstlerinnen die Gelegenheit, ihre Vielseitigkeit unter Beweis zu stellen.