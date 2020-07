Christoph Gensch will es noch mal wissen. Seit vier Jahren ist der Zweibrücker Arzt Mitglied des rheinland-pfälzischen Landtags. Geht es nach dem Willen des 41-Jährigen, soll das auch über den 14. März des kommenden Jahres hinaus so bleiben. Dann entscheiden die Wähler erneut über die Zusammensetzung des Landtags. Am Dienstagabend soll der Zweibrücker Arzt in Waldfischbach-Burgalben als Kandidat für den neu zugeschnittenen Wahlkreis 47 nominiert werden. Zu diesem gehören die Stadt Zweibrücken sowie die Verbandsgemeinden Zweibrücken-Land, Waldfischbach-Burgalben und Thaleischweiler-Wallhalben. Dem Vernehmen nach haben die Vorstände der jeweiligen CDU-Gemeindeverbände auch einen Ersatzmann für Gensch im Blick: Tobias Dreßler aus Wallhalben. Der 33-jährige Realschullehrer ist Vorsitzender des CDU-Gemeindeverbands Thaleischweiler-Wallhalben.