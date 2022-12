Der Zweibrücker Arzt und Landtagsabgeordnete Christoph Gensch könnte neuer Fraktionssprecher der CDU und damit Oppositionsführer im Mainzer Landtag werden. Sein Name kursiert als Nachfolger von Christian Baldauf. Baldauf hat überraschend angekündigt, dass er Ende März 2023 den CDU-Fraktionsvorsitz abgibt. Im Gespräch mit der RHEINPFALZ war Gensch am Donnerstag äußerst zurückhaltend. Christoph Gensch zog 2016 erstmals in den rheinland-pfälzischen Landtag ein. Zwischenzeitlich war er auch Generalsekretär der rheinland-pfälzischen CDU.

Mehr zum Thema lesen Sie hier.