Das Christliche Jugenddorf in Homburg-Schwarzenbach hat seinen 29. Fohlenhoflauf abgesagt, der am 9. September hätte stattfinden sollen. Hunderte Jugenddorf-Auszubildende und Mitarbeiter, aber auch Hobbyläufer von außerhalb machen hier jedes Jahr mit. „Der Fohlenhoflauf ist zu einer echten Tradition in Homburg geworden, und wir hätten ihn 2021 sehr gerne durchgeführt“, sagt Organisator Rainer Satzky. „Aber die Hygieneauflagen vom Saarländischen Leichtathletikbund sind von uns personell nicht leistbar.“ Immerhin plane das jugenddorf-eigene Gesundheitszentrum Aqvital jetzt zum gleichen Termin eine hausinterne Alternativveranstaltung. „Möge der 30. Fohlenhoflauf am 8. September 2022 dann wieder stattfinden“, hofft Satzky.