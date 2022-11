Von Patrick Göbel

Glühwein, Maronen und Zimtwaffeln: Diesen Freitag ab 16 Uhr startet der Blieskasteler Christkindmarkt. Die Besucher erwartet auf dem Paradeplatz Buden mit Deko und Snacks. Der Nikolaus kommt auch vorbei. Der Markt hat nur an diesem Wochenende geöffnet. Am Freitag zwischen 16 und 21 Uhr, am Samstag von 14 bis 21 Uhr und am Sonntag von 11 bis 20 Uhr.