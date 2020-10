Christina Fischer, als Teammanagerin und Vorstandsmitglied beim EHC Zweibrücken im Eishockey in den vergangenen vier Jahren erfolgreich tätig, wechselt ihr sportliches Betätigungsfeld: Die 37-jährige BWL-Studentin, die ihr Studium mit einer Tätigkeit im Outlet verbindet, ist jetzt Teammanagerin des Handball-Oberligisten VT Zweibrücken-Saarpfalz. „Ich möchte Mittelsmann zwischen Mannschaft, Vorstand und Trainerteam sein. Indem ich mich um das Organisatorische und das tägliche Geschäft kümmere, möchte ich dem Vorstand und den Coaches den Rücken freihalten“, erklärt Fischer. Mit Trainer Philip Wiese ist sie von Kindesbeinen an befreundet, so kam auch der Kontakt zustande. Handballspiele der VTZ hat sie bislang als Fan verfolgt. Es sei Zeit für etwas Neues, begründet sie ihren Wechsel vom Eishockey zum Handball und ergänzt: „Ich hatte beim EHC eine sehr schöne Zeit und viel Spaß“. Bei der VTZ reize es sie den Neuaufbau mitzugestalten.