Das lange Warten hat ein Ende. Am Mittwoch ab 10.25 Uhr steigt Speerwerferin Christin Hussong vom LAZ Zweibrücken in die Wettbewerbe der Olympischen Spiele von Paris ein.

Auf dem Programm steht die Qualifikation für das Speerwurf-Finale der Frauen am Samstag. Die Qualifikantinnen werden in zwei Gruppen aufgeteilt, um die Finalteilnehmerinnen zu ermitteln. Hussongs persönliche Bestleistung liegt bei 69,19 Metern, aufgestellt am 30. Mai 2021 in Chorzow. Für die Europameisterin von 2018 sind es die dritten Olympischen Spiele. Im Juni war die Herschbergerin mit 61,92 Meter EM-Vierte geworden. Die Qualifikation ist in der Mediathek des ZDF abrufbar, auch Eurosport wird Ausschnitte der Qualifikation anbieten.