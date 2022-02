Obwohl Christin Hussong bei den Olympischen Spielen in Tokio unter ihren hohen Erwartungen blieb und „nur“ den neunten Platz erreichte, war die immer noch amtierende Speerwurf-Europameisterin von 2018 auch 2021 sehr erfolgreich. Mit 69,19 Meter, geworfen in Chorzow, führte die Sportlerin des LAZ Zweibrücken die deutsche Jahresbestenliste an, hatte dabei fast elf (!) Meter Vorsprung auf die Zweite. Weltweit war dies im vergangenen Jahr die zweitbeste Weite hinter den 71,40 Metern der Polin Maria Andrejczyk. Logisch, dass die aus der Leichtathletik-Abteilung des TV Thaleischweiler hervorgegangene Herschbergerin im Juni in Braunschweig zum vierten Mal in Folge Deutsche Meisterin wurde. Beim Werfer-Europacup in Split wurde sie mit 66,44 m Zweite hinter Andrejczyk. Mit dem Sieg beim lukrativen Diamond-League-Finale in Zürich sicherte sie sich bereits ihr Ticket für die Weltmeisterschaften 2022 in Eugene/USA.