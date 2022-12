Zur Ausstellung „300 Jahre Herzog Christian IV. von Pfalz-Zweibrücken“ gibt es am Sonntag, 8. Januar, 11 Uhr, im Herzogsaal ein Konzert, denn Christian war Musikmäzen.

Konzerte der Hofmusik, die am Zweibrücker Hof entstand oder dort aufgeführt wurde, sind sehr selten in Zweibrücken, denn es sind keine musikalischen Reißer von Mozart oder Bach, sondern Werke weniger bekannter Komponisten des 18. Jahrhunderts.

Der bekannteste Komponist, den Herzog Christian IV. nach Zweibrücken eingeladen hatte, war Christoph Willibald Gluck (1714-1787) . Er kam 1774. Von ihm ist bei dem Konzert die Ouvertüre zur Oper „Iphigénie en Aulide“ zu hören. Außerdem stehen auf dem Programm von François-André Danican Philidor (1726-1795) die Ouvertüre zur Oper „Ernelinde“, von Ernst Eichner (1740-1777) das Flötenquartett in d-Moll, aus: „Six quatuors“ opus 4, von Christian Cannabich (1731-1798) das Flötenquartett in B-Dur, und Trio in Es-Dur, und von Johann Baptist Wendling (1723-1797) das Konzert für Flöte und Streicher in g-Moll.

Noten in der Bibliotheca Bipontina

Zwei der Kompositionen entstammen Opern, deren prachtvolle Druckexemplare sich im Bestand der Bibliotheca Bipontina befinden, aber in der Bamberger Staatsbibliothek aufbewahrt werden. Die Partitur von Glucks Oper „Iphigénie en Aulide“ (1774) ist zurzeit als Leihgabe auch in der Ausstellung die Jubiläumsausstellung „Dazwischen – 300 Jahre Herzog Christian IV. von Pfalz-Zweibrücken“ im Stadtmuseum zu sehen.

Es spielt das Carl-Theodor-Ensemble, das sich auf höfische Musik spezialisiert, hat, schon in Schwetzingen zu hören war und in wechselnden Besetzungen auftritt. Nach Zweibrücken kommen Christoph Müller (Violine), Orlando Fellows, (Violine), Clémence Apffel-Gomez (Viola), Mirjam Rox (Violoncello) und Christoph Rox (Flöte). Es moderiert die Musikwissenschaftlerin Yevgine Dilanyan.

Karten

Karten gibt es beim Zweibrücker Kulturamt, Maxstraße 1, Telefon 06332 871451. Öffnungszeiten: Montag 8 bis 16 Uhr, Dienstag/Mittwoch/Freitag 8 bis 12 Uhr, Donnerstag 8 bis 18 Uhr.