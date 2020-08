„ElfBissZwei“ nennt der Hornbacher Gastronom Christian Dörr sein neues Projekt-Restaurant, das er am Donnerstag im Bauwerk-Gebäude am Flughafen eröffnet hat.

Der Name spielt auf die Öffnungszeiten des sogenannten Pop-up-Restaurants an – die sind montags bis freitags von 11 bis 14 Uhr. Neben wechselndem Mittagstisch gibt es laut Dörr eine Wurstbude im Restaurant, an der man sich sein Essen abholen kann. Mittelfristig ist ein Lieferservice auf dem Flughafengelände geplant. Die „Schmauser“ genannten Würste bezieht Dörr, der seit 2012 das Capito in der Hornbacher Pirminiushalle betreibt, von der Metzgerei Schwab in Maßweiler. Der Mietvertrag des Restaurants sei zunächst bis Ende November befristet. „Dann sehen wir, wohin die Reise geht.“

Grund für die Neueröffnung ist die schwierige Lage in der Corona-Zeit. „Ich brauche Arbeit für mein Team“, sagt Dörr. Das besteht in Hornbach aus fünf Festangestellten und acht Teilzeitmitarbeitern, für das „ElfBissZwei“ hat er einen Koch eingestellt, sagt Dörr. Hauptverantwortlich für das neue Restaurant auf Zeit wird seine Frau Stefanie Welsch, die wie Dörr selbst eine Ausbildung als Hotelfachmann/-frau absolviert hat. Eine Ausweitung des geplanten Lieferservice ins Zweibrücker Stadtgebiet kann er sich vorstellen.

„Das ’ElfBissZwei' soll auch zur Eventlocation mit Dachterrasse und drei Veranstaltungsräumen werden. Firmen und Privatfeiern sind möglich“, so Dörr. Vorbereitet werden viele Speisen, darunter die Soßen, im Hornbacher Capito.